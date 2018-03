Cameron geeft niet op, ‘wil hoofdelijke stemming over Juncker’

De Britse premier David Cameron gaat door met zijn verzet tegen Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. Hij zou van plan zijn aan te sturen op een hoofdelijke stemming.

Cameron ziet niets in Juncker als opvolger van José Manuel Barroso, omdat de conservatief de noodzakelijke Europese hervormingen in de weg zou staan.

Stemming

Ingewijden zeggen tegen BBC News dat Cameron vrijdag op de Europese top zal aansturen op een nooit eerder vertoonde hoofdelijke stemming.

‘De premier vindt het belangrijk dat alle leiders hun mening duidelijk uiteenzetten als er zoiets belangrijks op het spel staat, zoals het via de achterdeur doorsluizen van macht aan het (Europees) Parlement,’ zegt een bron.

Protest

Maandag praat Cameron met voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad in Downing Street 10 over de kwestie. De Britse premier wil meer tijd om een andere kandidaat te vinden, maar het lijkt er steeds meer op dat hij alleen staat in zijn protest.

Eerder deze week bleek dat Cameron er niet in is geslaagd om Italië te overtuigen in zijn verzet tegen Juncker. Daardoor wordt het moeilijk om een meerderheid te vinden. Premier Mark Rutte (VVD) heeft zich niet openlijk uitgesproken tegen Juncker.