Cameron: Groot-Brittannië stapt uit EU bij benoeming Juncker

Als Jean-Claude Juncker de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt, vertrekt Groot-Brittannië uit de Europese Unie (EU). Dit dreigement zou de Britse premier David Cameron afgelopen dinsdag hebben geuit in de richting van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel.

destabilisatie

Volgens Cameron kan het Britse verblijf binnen de EU niet langer meer worden gegarandeerd bij een benoeming van Juncker. Het zou de politiek in Groot-Brittannië dermate destabiliseren dat een referendum over een Britse EU-exit niet langer uit kan blijven.

En het is volgens Cameron ‘zeer waarschijnlijk’ dat de Britten dan voor uittreding zullen stemmen. Volgens Der Spiegel zou Cameron over Juncker hebben gezegd: ‘Een gezicht uit de jaren tachtig kan niet de problemen voor de komende vijf jaar oplossen’. Downing Street weigert in te gaan op de berichtgevingen in Der Spiegel, omdat het een privé-gesprek betreft. Maar volgens een andere persoon die bij het diner aanwezig was, heeft Cameron niet met een EU-exit gedreigd.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: Europese leiders concluderen terecht dat er behoefte is aan nieuwe gezichten

Merkel

Het dreigement van Cameron verklaart wellicht waarom Merkel na de ontmoeting van begin afgelopen week opeens een draai leek te hebben gemaakt wat betreft Juncker.

De Duitse bondskanselier zei dat het nog lang geen gedane zaak was dat Juncker zou worden gekozen en dat ook naar andere kandidaten zal worden gekeken. Premier Mark Rutte (VVD) sprak zich in vergelijkbare termen uit.