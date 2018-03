En dat zijn er 19, Litouwen volgens Commissie klaar voor de euro

Litouwen is volgend jaar de laatste Baltische staat die de euro zal invoeren. De Europese Commissie oordeelt dat het land voldoet aan de criteria, dus niets staat Litouwen meer in de weg.

Litouwen wordt het negentiende land dat de euro als munteenheid zal hanteren. Europees commissaris Olli Rehn (montaire zaken) roemt het ‘prudente begrotingsbeleid en de economische hervormingen’ van het land.

Ondanks alles: #Maastricht criteria gelden nog altijd. Litouwen voldoet eraan en krijgt de euro #Rehn — Carla Joosten (@ElsevierDenHaag) June 4, 2014

Stabiel

Lidstaten van de Europese Unie (EU) die toetreden tot de eurozone moeten aan verschillende criteria voldoen. De staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60 procent van het bruto binnenlandsproduct (bbp) en het begrotingstekort moet lager zijn dan 3 procent.

Verder moet het land een lage inflatie hebben en de eigen munt moet stabiel zijn. Litouwen voldoet aan deze eisen, oordeelt de Commissie.

Het begrotingstekort was vorig jaar 2,1 procent en ook dit jaar zal het land onder de Europese norm uitkomen. De staatsschuld van Litouwen kwam eind vorig jaar uit op 39,4 procent. Rehn zegt dat de economische hervormingen hebben geleid tot een ‘zeer opvallende’ toename van welvaart voor de Litouwers.

Vervlogen visioenen

Koers

De formele beslissing over toetreding van Litouwen tot de eurozone zal eind juni worden genomen door de ministers van Financiën van eurolanden. Zij zullen dan ook vaststellen wat de koers zal zijn.

Er zijn zeven lidstaten die nog niet aan de criteria van de eurozone voldoen: Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië voldoen niet aan alle eisen zoals die zijn vastgelegd in het verdrag van Maastricht.