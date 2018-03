EU helpt Spanje: 10 miljoen euro voor strijd tegen migranten

Spanje krijgt 10 miljoen euro van de Europese Unie (EU) om illegale immigratie beter te bestrijden. De EU geeft daarmee gehoor aan maandenlange hulpverzoeken van Spanje.

De Spaanse minister Jorge Fernandez Diaz (Binnenlandse Zaken) zei dat Spanje en de EU tijdens overleg tot deze overeenkomst zijn gekomen.

Hekken

Het geld komt uit een noodfonds van de Unie en zal worden gebruikt voor diverse projecten die Spanje heeft voorgesteld om de situatie bij de enclaves Melilla en Ceuta in goede banen te leiden.

De EU zal het geld ‘per direct’ beschikbaar stellen voor de regering in Madrid, zei eurocommissaris Cecilia Malmström (Interne Zaken). De Spaanse regering wil de hekken verstevigen en het terugkeerprogramma verbeteren voor migranten die toch over de hekken weten te komen.

Bestormen

Vorige week lukte het zo’n vijfhonderd migranten om Spanje binnen te komen, door de hekken bij Melilla te bestormen. Het hadden er meer kunnen zijn: zo’n duizend migranten probeerden Europa op deze manier te bereiken.

De migranten worden ondergebracht in het vluchtelingencentrum CETI, dat inmiddels overvol zit met illegale migranten. Er zitten zo’n 2.000 Afrikaanse migranten in het centrum terwijl er slechts 480 plaatsen zijn.