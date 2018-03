Europese Unie liet in 2013 recordaantal asielzoekers toe

Nooit eerder kregen zo veel asielzoekers een beschermde status in de Europese Unie als vorig jaar. De EU-landen verleenden in 2013 in totaal aan 135.700 migranten asiel.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

Grote vijf

Van de 28 EU-landen nam Zweden de meeste asielzoekers op (26.395). Daarna komen Duitsland (26.080) , Frankrijk (16.155), Italië (14.465) en Groot-Brittannië (13.400). Tezamen namen deze vijf lidstaten 70 procent van alle asielzoekers op.

Nederland nam, gezien de relatief geringe oppervlakte van het land, ook een aanzienlijk deel voor rekening met 10.620 goedgekeurde asielaanvragen. Lidstaten Liechtenstein (5), Estland (10) en IJsland (15) namen een verwaarloosbaar aantal asielzoekers op.

Syriërs

Het recordaantal moet niet worden gezocht in de uitbreiding van de EU die in 2013 met Kroatië haar 28ste lidstaat kreeg. De Kroaten verleenden slechts aan 25 asielzoekers een verblijfsstatus.

Opvallend is dat het aantal Syriërs blijft toenemen. Ruim 26 procent (35.800) van de opgenomen asielzoekers kwam vorig jaar uit Syrië. Ook Afghanen (16.400) en Somaliërs (9.700) zijn goed vertegenwoordigd.

Somaliërs

Vooral die laatste groep weet Nederland vaak te vinden. Zeker 2.780 Somaliërs vestigden zich in 2013 in ons land en daarmee vormen zij de grootste groep vreemdelingen dat vorig jaar in Nederland aankwam.

Syriërs (2.105) en Iraniërs (1.035) volgen op plek twee en drie. In totaal werden in de EU 326.00 asielaanvragen gedaan waarvan 60 procent werd afgewezen.

De migratiestromen naar de EU in kaart

