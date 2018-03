Farage vormt anti-EU-fractie in parlement: wie zitten er in?

De Britse UK Independence Party (UKIP) is er, na de grote overwinning bij de verkiezingen in mei, in geslaagd om een anti-EU-fractie te vormen in het Europees Parlement. Wie maken deel uit van die groep?

Nigel Farage, de voorman van UKIP, gaat samenwerken met onder meer de Italiaanse M55-beweging van Beppe Grillo.

Frontlinie

Ook de Litouwse Orde en Gerechtigheid, de Zweedse Democraten, de Tsjechische Vrije Volkspartij en de Boerenunie uit Letland hebben zich bij Farage aangesloten. Daarnaast doet ook een nog naamloze onafhankelijke Franse europarlementariër mee. Die zou in het verleden lid zijn geweest van Front National. De fractie heeft in totaal 48 zetels.

De leider van de fractie, die ‘Europa van Democratie’ gaat heten, wordt Nigel Farage. De UKIP-leider zegt dat hij ‘op de frontlinie’ zal werken om vrijheid, nationale democratie en welvaart in Europa te herstellen.

Geen zin

De PVV en het Front National van Marine Le Pen nemen geen zitting in deze fractie. Farage heeft geen zin in samenwerking met Front National. De standpunten van de Franse partij komen niet overeen met wat hij noemt ‘de klassiek-liberale waarden‘ die UKIP volgens hem wel uitdraagt.

Om een fractie te vormen in het Europarlement moeten partijen uit minimaal zeven landen met elkaar samenwerken. Ook moeten zij bij elkaar meer dan 24 zetels hebben. Zo kan een politiek verbond flinke subsidies binnenhalen.

Ook heeft een fractieleider de zekerheid dat hij het parlement kan toespreken. Farage staat bekend om zijn retorische talent. In redevoeringen haalt hij vaak fel en scherp uit naar de Europese Unie.