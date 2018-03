Geert Wilders: ik neem toch geen zitting in Europees Parlement

PVV-leider Geert Wilders heeft besloten dat hij geen zitting zal nemen in het Europees Parlement. Hij ziet op dit moment geen reden voor een dubbelmandaat.

‘Ik wens mijn vriend Hans Jansen veel succes met zijn zetel. Ik heb hem zojuist op de hoogte gebracht van dit nieuws,’ zegt Wilders dinsdag. Arabist Jansen stond op de vierde plek van de kandidatenlijst van de PVV en zou, als Wilders naar Brussel was gegaan, buiten de boot vallen. De PVV heeft na de verkiezingen in mei vier zetels in het Europees Parlement.

Fractie

De reden die de PVV-voorman opgeeft voor zijn terugtrekking is dat hij er niet in is geslaagd met zes andere partijen een fractie in het Europees Parlement te vormen.

Wilders had zich recent nog ingeschreven als europarlementariër, hoewel hij ook lid wil blijven van de Tweede Kamer. Een dergelijk dubbelmandaat is volgens de regels van het Europees Parlement niet mogelijk, maar Wilders voerde daar een juridische strijd tegen. De Tweede Kamer zag eerder geen bezwaren.

Teleurstelling

Maandagavond was er een flinke tegenslag voor Wilders, toen het hem niet lukte een Europese fractie te vormen met onder meer Front National, de partij van Marine Le Pen. Maar hij zei ervan overtuigd te zijn dat hij later in het jaar zal slagen in deze missie.

Lees ook…

Geert Wilders: vormen van Europese fractie is niet gelukt

De PVV-leider liet weten dat zijn partij gewoon doorgaat met de samenwerking met het Front National, Lega Nord, FPÖ en Vlaams Belang. De PVV en Front National zochten de afgelopen weken nog naar twee partijen, aangezien er minstens zeven partijen uit zeven lidstaten nodig zijn voor een Europese fractie.