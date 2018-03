Geert Wilders: vormen van Europese fractie is niet gelukt

Het is de PVV niet gelukt om een Europese fractie te vormen met gelijkgestemde partijen. PVV-leider Geert Wilders is ervan overtuigd dat dit later in het jaar nog wel zal lukken.

Voor een fractie in het Europees Parlement zijn minstens zeven partijen uit zeven lidstaten nodig. Maandag was de laatste dag voor de vorming van nieuwe fracties van het parlement.

Partijen

Wilders zegt dat zijn partij gewoon doorgaat met de samenwerking met het Front National, Lega Nord, FPÖ en Vlaams Belang. De PVV en Front National zochten de afgelopen weken nog naar twee partijen.

‘Helaas is het niet gelukt voor de deadline van 24 juni een fractie te vormen met zes andere partijen in het EP. Ik ben ervan overtuigd dat dit later dit jaar alsnog kan gaan lukken en dat we dan wel parlementariërs uit de benodigde zeven landen zullen vinden.’

Geen functies in #EP en geen subsidie voor @geertwilderspvv @MLP_officiel c.s. doordat fractievorming is mislukt. En dus ook: minder invloed — Carla Joosten (@ElsevierDenHaag) June 23, 2014

Vrouwen

Wilders wil graag een fractie vormen, maar: ‘Niet tegen elke prijs.’ De PVV heeft bezwaren tegen de Poolse KNP, die onder meer pleit voor het afschaffen van het stemrecht voor vrouwen.

Als fractie in het Europees Parlement kunnen partijen meer invloed uitoefenen en is er meer geld beschikbaar.