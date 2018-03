Italiaanse krant: Merkel ziet Rutte zitten als voorzitter EU-raad

Mark Rutte zou wel eens de opvolger kunnen worden van Herman Van Rompuy, de huidige voorzitter van de Europese Raad. De premier zou hoge ogen gooien bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Dat schrijft althans de Italiaanse krant La Repubblica vrijdag. De krant beschrijft Rutte als ‘een strenge en liberale havik’. Maar vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) deed de berichten af als ‘onzin’. Hij zei zeker te weten dat Rutte na de EU-top in Brussel naar Den Haag terugkeert als premier.

Deze week in Elsevier

Over de grote zeteldans in het Europees Parlement. Lees meer in de nieuwe Elsevier: online, op Blendle of koop het nummer in de winkel. Of neem een abonnement!

Te vriend

De kandidatuur van Rutte zou een manier kunnen zijn om de Britten te vriend te houden. Die zijn er fel op tegen dat het voorzitterschap van de nieuwe Europese Commissie naar de Luxemburger Jean-Claude Juncker gaat.

Volgens onze bloggers

Carla Joosten: Socialisten: soepeler begrotingsregels voor steun Juncker

De Britse premier David Cameron onderstreepte vandaag nog maar eens dat hij zijn verzet niet opgeeft. Het is echt de verkeerde persoon om deze organisatie – daarmee doelend op de Europese Unie – vooruit te helpen, zei hij bij aankomst in Brussel. Ook Hongarije ziet helemaal niets in de benoeming van de Luxemburger.

Goede plek

De EU-leiders spreken vrijdag in de Belgische hoofdstad over de verdeling van nieuwe Europese topposities. Volgens Rutte is Juncker de goede man op de goede plek.

‘Nederland steunt Juncker. Omdat wij denken dat tegen de agenda die zich nu vormt, de man kennende en ook kijkend naar het politieke klimaat zoals dat er nu is, dat dit de goede man op de goede plek is,’ zei de premier. Dat Juncker de topfunctie binnensleept, staat zo goed als vast.