Juncker ‘gaat niet op zijn knieën’ voor steun van Britten

Jean-Claude Juncker, die zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, zet de aanval in op de Britse premier David Cameron. Hij is niet van plan te gaan bedelen voor steun.

‘De Britse media zijn bezig met een campagne tegen mijn kandidaatschap,’ zegt de Luxemburgse oud-premier daarnaast volgens de Britse krant The Guardian.

Referendum

Cameron zei eerder deze week dat als Juncker de nieuwe voorzitter wordt, zijn land mogelijk uit de Europese Unie (EU) stapt. Hij zou dit dreigement hebben geuit tegenover de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Deze week in Elsevier

Als vanouds is er in Brussel sprake van koehandel. Maar bepalen de verkiezingen ook ditmaal de toedeling van de echte topbanen in de EU? Lees ‘In de Brusselse coulissen’ online (alleen voor abonnees), op Blendle of koop het nieuwe nummer in de winkel.

Volgens Der Spiegel zou de Britse premier over Juncker hebben gezegd: ‘Een gezicht uit de jaren tachtig kan niet de problemen voor de komende vijf jaar oplossen.’

Als de Luxemburger de functie gaat bekleden, zou dat de Britse politiek dermate destabiliseren dat een referendum over een Britse EU-exit niet langer uit kan blijven, schreef het Duitse blad. 10 Downing Street , de ambtswoning van Cameron, wilde niet ingaan op de berichtgeving.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: Europese leiders concluderen terecht dat er behoefte is aan nieuwe gezichten

Geluiden

Er bestaat een gerede kans dat Juncker inderdaad de opvolger van José Manuel Barroso wordt. Zijn christendemocratische partij bleef bij de verkiezingen eind mei de grootse fractie in het Europees Parlement, waarop Juncker vrijwel direct het voorzitterschap opeiste.

Maar er zijn ook geluiden dat belangrijke EU-leiders een andere kandidaat willen. Zo zou Merkel Frankrijk hebben gevraagd Christine Lagarde, baas van het International Monetair Fonds, naar voren te schuiven.

Ook Jyrki Katainen, de premier van Finland, wordt genoemd als kandidaat. Hij behoort tot de Nationale Coalitiepartij, die is aangesloten bij de Europese Volkspartij, de politieke familie waartoe ook Juncker en Merkel horen.