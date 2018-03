Martin Schulz nieuwe voorzitter Europese sociaal-democraten

De Duitser Martin Schulz is gekozen tot fractievoorzitter van de sociaal-democraten in het Europees Parlement. Hij legt per direct zijn functie als voorzitter van het Europees Parlement neer.

Dat heeft Schulz woensdag laten weten.

Lijsttrekker

Zijn functie als parlementsvoorzitter zal tijdelijk worden overgenomen door de Italiaan Gianni Pittella (Partito Democratico) die vicevoorzitter is.

Als op 1 juli het nieuwe gekozen Europees Parlement aan de slag gaat, zal een nieuwe voorzitter worden gekozen. Erg verrassend is de benoeming van Schulz niet. Er waren geen andere kandidaten voor de post. Schulz was ook al lijsttrekker voor de sociaal-democraten.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: Het tijdperk van de oude federalisten loopt op zijn einde, luidde de conclusie na afloop van het Brusselse diner van regeringsleiders. Nu is het zaak het Europees Parlement te overtuigen.

Europese Commissie

Schulz was één van de kandidaten voor de opvolging van José Manuel Barroso als voorzitter van de Europese Commissie. Maar bondskanselier Angela Merkel weerde haar landgenoot persoonlijk van een overleg waarbij over de nieuwe Europese Commissie werd gesproken.

Er is kritiek op Schulz omdat hij zijn functie als parlementsvoorzitter zou misbruiken om in aanmerking te komen voor een Europese topfunctie. Zo zou de socialist kritische paragrafen over zichzelf hebben geschrapt uit jaarstukken. Daarnaast zou hij vriendjes strategische posten hebben gegeven.

Kampbeul

Schulz kreeg elf jaar geleden onbedoeld internationaal bekendheid toen hij door de toenmalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi in het Europees Parlement te kijk werd gezet.

Berlusconi vond het uiterlijk en het gedrag van Schulz perfect geschikt voor een rol als kampbeul in een film over een concentratiekamp die een bevriende regisseur van de Italiaanse premier op dat moment aan het maken was.