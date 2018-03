Nederland moet niet bang zijn voor meer macht EU, vindt Kroes

De Europese Unie moet met een veel ambitieuzere economische agenda komen. Het is volstrekt onnodig dat Nederland ‘koudwatervrees’ heeft voor een overdracht van bevoegdheden aan Brussel.

‘Voor structurele hervormingen is een gemeenschappelijke discipline nodig,’ zegt eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) in een interview in de Telegraaf maandag. Haar woorden zijn nagenoeg dezelfde als die van Mario Draghi dit weekeinde.

Meer macht

De president van de Europese Centrale Bank zei in dezelfde krant dat de ergste eurocrisis is bedwongen en dat er nog veel nazorg nodig is. ‘De grote onbalans tussen de eurolanden is veroorzaakt door een gebrek aan structurele hervormingen onder een gemeenschappelijke discipline te brengen.’

Hij pleitte ervoor dat de Europese Unie linksom of rechtsom meer macht moet krijgen. Dat zou de enige manier zijn om de toekomst van de euro te waarborgen en de crisis definitief achter ons te laten.

Discussie

In het belang van Nederland zijn strengere regels nodig, vindt Kroes, omdat landen als Frankrijk en Italië nalaten zich te houden aan de begrotingsdiscipline. ‘Als wij het wél doen en anderen niet, hebben wij als Nederlanders daar de pest over in. Daarom zijn strengere regels nodig’.

Zij erkent dat Brussel het aantal regels wel moet terugdringen, maar dat er voor het overige vooral méér vanuit de Europese Unie moet komen: energiebeleid, digitale economie, interne markt en ook afgedwongen hervormingen van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

Zij gaat daarmee rechtstreeks in tegen de lijn van de VVD. De liberalen zien niets in een verdere overdracht van bevoegdheden. Maar volgens Kroes moet die discussie niet zo zwart-wit worden gevoerd. ‘De discussie is nu veel te ongenuanceerd,’ vindt zij.