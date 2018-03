‘Nonsens dat uitbreiding van de EU in het geniep is gebeurd’

Oud-topdiplomaat Justus de Visser, hoofdrolspeler in het diplomatieke drama van zwarte maandag, strijdt tegen onwetendheid over de Europese Unie. Hij schreef ‘Europa – Daarom!’, een boek over ‘waar het om gaat en gaat zoals het gaat’.

In 1991 was Justus de Visser een van de hoofdrolspelers in een drama dat de Nederlandse diplomatie in het geheugen staat gegrift: zwarte maandag. Op 30 september van dat jaar ging Nederland tijdens onderhandelingen in Brussel af als een gieter, zoals CDA-­minister Hans van den Broek zei.

Over de eurosceptische sentimenten zegt De Visser: ‘Waarom hebben we dit nooit geweten, zeggen mensen altijd. Ze weten niet van gebeurtenissen die zich in alle openheid en controle van de parlementen hebben voltrokken. De euro, de uitbreiding van de Unie. Nonsens dat het in het geniep gebeurde en we stiekem gingen integreren. Maar de mensen weten het niet.’

Lees het hele artikel ‘Lessen uit het verleden‘ deze week in het nieuwe nummer van Elsevier (vanaf vandaag in de winkel) of op Blendle, voor maar 29 cent.

Volg Carla Joosten op Twitter