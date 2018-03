Ondanks Polenmeldpunt willen Polen in zee met PVV in Europarlement

De pogingen tot het vormen van een fractie in het Europees Parlement van anti-Europese partijen gaan onverminderd door. Ook de Poolse partij Kongres Nowej Prawicy (Congres van Nieuw Rechts) zou zich bij de fractie hebben aangesloten.

Dat melden ingewijden in Brussel woensdag. Geert Wilders wil met zijn partij de PVV en andere anti-Europese partijen een fractie vormen in het Europees Parlement. Verenigd in een fractie kunnen parlementsleden veel meer macht uitoefenen in het Parlement.

Zo is onder meer het schrijven van rapporten en het vervullen van functies als voorzitter of vice-voorzitter van een commissie voorbehouden aan leden van fracties. Ook zou de fractie op een flinke toelage kunnen rekenen om de fractiewerkzaamheden te kunnen ondersteunen.

Fractie

Om een fractie in het Europees Parlement te vormen moeten er minstens zeven lidstaten zijn vertegenwoordigd. Met de Polen van Kongres Nowej Prawicy zouden er nu zes partijen zich bij de fractie hebben aangesloten: De PVV, het Franse Front National, de Oostenrijkse FPÖ, het Belgische Vlaams Belang en het Italiaanse Lega Nord. In de zoektocht naar een zevende partij zijn er naar verluidt gesprekken met het Litouwse Tvarka ir Teisingumas (Orde en Rechtvaardigheid).

Polenmeldpunt

De Polen hebben zich bij de aansluiting bij de Europese fractie klaarblijkelijk niet laten tegenhouden door het omstreden ‘Polenmeldpunt‘ van de PVV. In 2012 opende de Partij Voor de Vrijheid een meldpunt waar mensen zich kunnen melden wanneer ze hun ‘baan kwijtraken aan een Pool’ of wanneer Polen in Nederland zorgen voor overlast.

Alleen al in het eerste jaar kwamen er 40.000 meldingen binnen. Anti-discriminatiebureaus ontvingen daarop duizenden klachten. Politici in binnen- en buitenland reageerden met afschuw op het initiatief.

Afstand

Het Europees Parlement deed een beroep op premier Mark Rutte om het Polenmeldpunt namens de Nederlandse regering te veroordelen. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in met een motie om afstand te nemen van het meldpunt.

Maar premier Mark Rutte (VVD) bleef weigeren zich namens de regering uit te spreken tegen het meldpunt, omdat het een actie van een politieke partij betrof en geen initiatief was van het kabinet.