Sophie in ’t Veld plaatsvervanger Verhofstadt Europese liberalen

Sophie in ’t Veld (D66) is gekozen tot vicevoorzitter van de Alliante van Liberalen en Democraten (ALDE) in het Europees Parlement. De 50-jarige In ’t Veld wordt ‘tweede man’ achter fractieleider Guy Verhofstadt.

‘De anti-Europese en extremistische partijen zijn gegroeid en meerderheden zijn niet meer vanzelfsprekend. Het is belangrijker dan ooit om het liberale, pro-Europese geluid helder en luid te laten klinken,’ zei In t’ Veld bij haar benoeming.

Liberalen

ALDE is na de Europese Volkspartij en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten de grootste partij in het Europees Parlement. Zowel D66 als VVD heeft zitting in de ALDE-fractie.

Uit VVD-hoek klinkt nog wel eens kritiek op fractieleider Verhofstadt. De voormalige Belgische premier staat bekend als zeer eurofiel.

Europese samenwerking

Wat dat betreft heeft Verhofstadt aan In ’t Veld een goede. De in het Overijsselse stadje Vollenhove geboren politicus zit sinds 2004 in het Europees Parlement en is een uitgesproken schatbewaarder van Europese samenwerking.

Privacybescherming en economische zaken zijn belangrijke thema’s van In ’t Veld. Ook heeft ze zich hard gemaakt voor een Europees AMBER Alert om vermiste kinderen zo snel mogelijk terug te vinden.