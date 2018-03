Staat Cameron er alleen voor in strijd tegen Juncker?

Het lijkt erop dat de Britse premier David Cameron alleen staat in zijn protest tegen de Luxemburger Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. Italië zou het verzet hebben opgegeven, waardoor er geen meerderheid tegen Juncker mogelijk is.

De Britse premier David Cameron heeft gebeld met zijn Italiaanse collega Matteo Renzi, maar het lukt niet om de Italiaan te overtuigen, meldt de Europese nieuwssite EurActiv.

Steun

Renzi heeft nog niet publiekelijk zijn steun uitgesproken voor een kandidaat. Voor Italië zijn ‘politieke prioriteiten’ belangrijker dan ‘de namen’, zegt de Italiaanse parlementariër Sandro Gozi.

Europese diplomaten zeggen dat Juncker de enige naam is die op tafel ligt, en het ziet er naar uit dat hij José Manuel Barroso opvolgt als voorzitter van de Europese Commissie. Zonder Italië zal het lastig worden voor Cameron om voldoende steun te vinden.

‘Iedereen wil deze kwestie gewoon uit de weg hebben, behalve Cameron. Uiteindelijk staat Cameron er misschien alleen voor,’ zegt een ingewijde. Premier Mark Rutte (VVD) heeft zich niet nadrukkelijk uitgesproken tegen Juncker.

Begroting

Intussen lijkt de benoeming van Juncker inzet geworden van koehandel. Socialisten steunen de christendemocraat Juncker, maar hebben ook een eis: zij willen een afzwakking van de begrotingsdiscipline, meldt Elsevier deze week.

Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Commissie Neelie Kroes (Digitale Agenda) zei woensdag dat het wat haar betreft tijd is voor een nieuwe generatie leiders. ‘We hebben frisse gezichten nodig met frisse ideeën, niet de generatie die heeft geleid tot de crisis en de recessie en stagnatie die daarop volgden.’