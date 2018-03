Strijd Cameron lijkt voorbij, ook premier Rutte steunt Juncker

Premier Mark Rutte (VVD) heeft zich eindelijk uitgesproken over de opvolger van voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie. Nederland zal de benoeming van christen-democraat Jean-Claude Juncker niet tegenhouden.

Daarmee steunt Nederland de Britten niet: premier David Cameron ziet niets in Juncker, omdat de Luxemburger de hoognodige hervormingen in de weg zal staan.

Personen

Juncker is de ‘spitzenkandidaat’ van de Europese christen-democraten, maar volgens critici vertegenwoordigt hij het ‘oude Europa’. Juncker was eerder premier van Luxemburg en voorzitter van de eurogroep.

Vrijdag is er een Europese top in Brussel, en zullen regeringsleiders onder meer praten over de opvolger van Barroso. Rutte zegt woensdag dat hij niet weet of er ook over personen wordt gesproken, of alleen over de inhoud van de functie.

Als de EU-leiders over personen praten en gaan stemmen, zal Rutte Juncker steunen.

Steun

Premier Rutte hield zich de afgelopen weken op de vlakte wat betreft de discussie over het voorzitterschap van de Commissie. Cameron probeert voldoende steun te vinden in zijn strijd tegen Juncker, maar dat blijkt lastig.

Ingewijden zeiden eerder dat de Britse premier wil aansturen op een stemming over Juncker. De premier zou willen dat alle regeringsleiders hun mening duidelijk uiteenzetten. Het zou de eerste keer zijn dat er hoofdelijk wordt gestemd over de voorzitter van de Europese Commissie.