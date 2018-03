Vete met Juncker kan Dijsselbloem Europese topbaan kosten

De beoogde voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zou van plan zijn om een eurocommissariaat voor Jeroen Dijsselbloem (PvdA) te dwarsbomen. De Luxemburger wil wraak nemen op de PvdA’er omdat die hem eerder een zuiplap noemde.

Dat schrijft De Telegraaf woensdag.

Vete

In de Brusselse banencarrousel heeft Nederland het gemunt op de positie van Olli Rehn die eurocommissaris voor begrotingszaken is.

Nederlands prominentste kandidaat is minister van Financiën en eurogroep-voorzitter Dijsselbloem. Maar die sprak zich vorig jaar in het openbaar niet zo collegiaal uit over Juncker.

Volgens onze bloggers

‘Brusselse banencarrousel: wie krijgt welke topfunctie?’ Naar de weblog van Carla Joosten

Zuiplap

Zo noemde Dijsselbloem de Luxemburger een ‘verstokt roker en drinker‘. Juncker zou publieke excuses eisen maar de PvdA’er is niet van plan die te maken. Dit zou hem wel eens de beoogde topbaan kunnen kosten als Juncker over een paar dagen inderdaad wordt aangesteld als voorzitter van de Europese Commissie.

Nederland zal daarom proberen om komend weekend direct Dijsselbloem naar voren te schuiven zodat Juncker geen tijd meer heeft om een lobby tegen de PvdA-minister te voeren.

Altijd teut

Dijsselbloem staat niet alleen in de kritiek op Juncker. De net niet herkozen europarlementariër Derk Jan Eppink beschrijft woensdag in een column in de Volkskrant de manier waarop Juncker in het verleden optrad als tijdelijk voorzitter van de eurogroep.

‘Vaak verscheen Juncker half teut voor de parlementaire commissie om als een ongedefinieerde brabbelaar voor zich uit te babbelen. Aangezien liegen zijn zelfverklaarde grootste gave was, hadden zijn woorden toch geen gewicht,’ schrijft Eppink. Volgens de voormalige Elsevier-columnist gebruikte Dijsselbloem een understatement toen hij zei dat Juncker ‘wel een glaasje lust’: ‘Juncker never walks alone door de gangen van de Europese instellingen.’