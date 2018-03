‘Wilders kan tijdelijk zowel Kamerlid als Europarlementariër zijn’

PVV-leider Geert Wilders wil zijn zetel in het Europees Parlement innemen. De advocaat van Wilders heeft een verzoek ingediend tot nietigverklaring van het verbod op een dubbelmandaat bij het Europese Hof. Zolang procedures lopen is het mogelijk zowel een zetel in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer te behouden, volgens de Kiesraad.

De PVV-leider maakte eerder bekend dat hij het Europees Parlement in wil en tegelijkertijd Tweede Kamerlid wil blijven. Sinds 2004 is het vervullen van een dubbelmandaat niet toegestaan. Wilders heeft aangegeven dat hij naar de Europese rechter stapt om het verbod op het dubbelmandaat aan te vechten. ‘Ik wil een dubbelmandaat vervullen. Niet voor iets hebben bijna 300.000 mensen op me gestemd.’

Spoedprocedure

Geert Wilders wordt vertegenwoordigd door advocaat Geert-Jan Knoops en Carry Hamburger. Dinsdag werd bekend dat Knoops een verzoek heeft ingediend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie om het verbod op een dubbelmandaat nietig te laten verklaren. Dit zou verzoek zou in een versnelde procedure behandeld moeten worden.

Vandaag dient prof mr Knoops een verzoek tot nietigverklaring verbod op dubbelmandaat in bij het Hof van Justitie EU. Versnelde procedure. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 10, 2014

Dubbelmandaat

Het is mogelijk een functie als Kamerlid te combineren met een zetel in het Europees parlement, op basis van het reglement van orde van het Europees Parlement. Dat zegt Melle Bakker secretaris-directeur van de Kiesraad tegen BNR Nieuwsradio.

De geloofsbrief van Wilders, het schriftelijk bewijsstuk dat iemand bevoegd is om benoemd te worden tot een bepaalde functie, zal de Tweede Kamer moeten toetsen aan nationale regels. Er zal ook een geloofsbrief in Brussel getoetst moeten worden. Zolang dit geloofsbrievenonderzoek en de behandeling van eventuele bezwaren niet is afgerond zou Wilders het recht hebben ook zitting te nemen in het Europees Parlement, aldus Bakker.