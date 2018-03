Wilders wil tijdelijk in EU-parlement, maar Hof bepaalt anders

PVV-leider Geert Wilders eiste in een kort geding dat hij tijdelijk zitting mocht nemen in het Europees Parlement, maar het Europees Hof oordeelt vrijdag dat dit niet mogelijk is.

Het verzoek van Wilders is onvoldoende gemotiveerd volgens de president van het Hof.

Geen beslissing

Daarnaast is het kort geding bij het Europees Hof van Justitie niet-ontvankelijk verklaard omdat het Europees Parlement nog geen beslissing heeft genomen over het dubbelmandaat.

Het geding was daarom voorbarig. Wilders moet volgens de rechter in Luxemburg eerst een besluit van het Europees Parlement afwachten, om daar vervolgens tegen in beroep te gaan.

Dubbelmandaat

De PVV-leider wilde een zogeheten dubbelmandaat, zodat hij zowel in de Tweede Kamer als in het Europees Parlement zitting kon nemen. ‘Bijna 300.000 kiezers hebben op mij gestemd. Het zou te absurd zijn als Brussel mij zou verbieden mijn kiezers ook in het Europees Parlement te vertegenwoordigen,’ motiveerde Wilders zijn wens.

Volgens de regels van het Europarlement is het niet mogelijk om in een nationale volksvertegenwoordiging te zitten en tegelijkertijd in het Europees Parlement. Eerder oordeelde de Tweede Kamer dat Wilders aan alle voorwaarden voldeed om zijn zetel in te nemen. Wilders werd bij de Europese verkiezingen eind mei gekozen. Hij stond op plek tien van de kandidatenlijst.