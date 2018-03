Wordt aan Juncker voorbijgegaan? Nieuw Fins gezicht staat klaar

Jyrki Katainen, de huidige premier van Finland, zou graag het voorzitterschap van de Europese Commissie op zich nemen. Na commentaar vanuit verschillende Europese hoeken op het kandidaatschap van Jean-Claude Juncker wordt Katainen in de Europese wandelgangen genoemd als mogelijke kandidaat.

Dat meldt de Europese nieuwssite Euractiv. Premier Katainen is in Finland lid van de Nationale Coalitiepartij, die in het Europees Parlement opgaat in de Europese Volkspartij. Zijn functie als Finse premier en partijvoorzitter legt Katainen in juni neer.

Waarschijnlijk zal hij op 1 juli de aftredende eurocommissaris en vicepresident van de Commissie Olli Rehn opvolgen.

Naar eigen zeggen is Katainen er klaar voor zich te ‘verplaatsen naar Brussel vanaf begin juli’. Het liefst zou de Fin echter vanaf 1 november, als de nieuwe Commissie aantreed, de positie van voorzitter gaan bekleden.

Juncker

De eerder genoemde Europese Volkspartij is ook de partij van de Luxemburgse oud-premier Jean-Claude Juncker. Zowel deze partij, die de Europese verkiezingen won, als het Europees Parlement schoof Juncker eerder naar voren als dé kandidaat voor het voorzitterschap.

Nu EU-voorzitter Herman Van Rompuy als ‘informateur‘ met het Parlement en de Commissie bemiddelt wie de toppositie mag bekleden, is er echter uit veel Europese hoeken commentaar gekomen op de ‘oude stijl’ waarmee Juncker Europese politiek zou bedrijven.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: Europese leiders concluderen terecht dat er behoefte is aan nieuwe gezichten

Nieuw gezicht

Het is daarom zeker niet ondenkbaar dat een ‘outsider’ als nieuwe voorzitter van de Commissie wordt gekozen.

De Britse premier David Cameron dreigde onlangs dat Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt, als Juncker de Commissie zou gaan voorzitten. Andere regeringsleiders, waaronder de Duitse bondskanselier Angela Merkel en onze eigen premier Mark Rutte (VVD), benadrukten vervolgens dat er ‘breed wordt gekeken’ naar goede kandidaten. Zij wilden nog geen namen noemen.