Cameron: Europa moet harder optreden tegen Rusland

Europa doet te weinig tegen Rusland: ‘Als president Poetin zijn omgang met Oekraïne niet verandert, moeten wij in Europa en het Westen onze omgang met Rusland veranderen.’

Dat schrijft de Britse premier David Cameron in een artikel in The Sunday Times. Cameron noemt in het artikel geen namen, maar hij schrijft dat hij ‘de terughoudendheid aan het werk zag’ bij de top van regeringsleiders woensdag.

‘Elegante woorden en mooie verklaringen zijn geen vervanger voor echte actie.’ Cameron wil geen militair ingrijpen, ‘maar het is tijd om onze macht, onze invloed en onze middelen te laten gelden’.

Commentaar

Kapitaal

Cameron zegt dat Europa zijn economie kan gebruiken om Rusland pijn te doen. ‘Onze economieën zijn sterker en worden sterker. En toch doen we soms alsof wij Rusland meer nodig hebben dan dat Rusland de Europese markten, Europees kapitaal, onze kennis en technologische expertise nodig heeft.’

De Britse premier eist dat onderzoekers direct bij de plek kunnen komen waar donderdag het vliegtuig van Malaysia Airlines neerstortte. ‘De stoffelijke overschotten moeten worden geïdentificeerd, ze moeten met respect en waardigheid worden behandeld en ze moeten worden overgedragen aan de families.’

Raketten

Volgens de Oekraïense Veiligheidsraad blijft Rusland wapens leveren aan de separatisten in het oosten van het land. De separatisten zouden er alles aan doen om bewijs dat Russische raketten het toestel van Malaysia Airlines hebben neergeschoten, te vernietigen.

Intussen zouden 196 lichamen van slachtoffers van de rampvlucht zijn weggehaald bij de plek van de crash. Het is niet duidelijk waar de lichamen nu zijn en waar ze naartoe worden gebracht.