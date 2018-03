Dick Advocaat wordt bondscoach van Servië

Dick Advocaat wordt per 1 augustus de nieuwe bondscoach van het nationale voetbalelftal van Servië. Hij tekent binnenkort een contract voor 2 jaar.

Dat zegt Advocaat tegen Voetbal International. De voormalige bondscoach van onder meer het Nederlands elftal wilde niet meer als clubtrainer werken. Hij vertrok na afgelopen seizoen bij AZ en werd opgevolgd door Marco van Basten.

Advocaat noemt het Servische elftal een ‘prima ploeg, waarmee we ons helemaal kunnen gaan richten op het EK van 2016’. Voor de kwalificatie van het EK van 2016 in Frankrijk neemt de Servische ploeg het in Groep I op tegen Portugal, Denemarken, Armenië en Albanië.

Zuid-Afrika en Marokko

Eerder was Advocaat in beeld om bondscoach van het nationale elftal van Marokko te worden, maar hij werd uiteindelijk niet gekozen. Ook zegt advocaat ‘vaag contact met Zuid-Afrika’ te hebben gehad. ‘Maar dat was me te ver weg,’ zegt hij.

Advocaat was bondscoach in Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België en Rusland.

