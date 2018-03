Dit mocht u tijdens de WK-finale niet zien van de FIFA

Terwijl u thuis naar ellenlange herhalingen in slowmotion zat te kijken, zagen de toeschouwers in het stadion tijdens Duitsland-Argentinië een heel ander beeld. Dit is wat u niet mocht zien van de FIFA.

Ook in de WK-finale slaagde een supporter erin het veld te betreden. De Russisch-Amerikaanse beroeps-exhibitionist Vitaly Zdorovetskiy probeerde de Duitse verdediger Benedikt Höwedes te kussen.

De episode werd deskundig buiten beeld gehouden, maar uiteraard werd alles geregistreerd door de vele mobieltjes in het stadion.

Another day another prank.. pic.twitter.com/hdkdWNpHk5 — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) July 14, 2014

Eerder dit toernooi sloeg ook al de Italiaanse ‘Superman’ Mario Ferri toe. Hij vroeg, naast aandacht voor arme kinderen in achterstandswijken, vooral om aandacht voor zichzelf.