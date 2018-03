Duitsland voor vierde keer wereldkampioen na spannende finale

Het kostte wat pijn en moeite, maar Duitsland heeft de vierde wereldtitel binnen. In Rio de Janeiro was ‘Die Mannschaft’ in een boeiende WK-finale na verlenging met 1-0 te sterk voor Argentinië. Na 90 minuten was de stand 0-0.

Invaller Mario Götze maakte in de 113e minuut met een technisch hoogstandje een einde aan de WK-droom van de Argentijnen.

Opwachting

Lange tijd leek het erop dat beide teams met een ongewijzigd basisteam zouden beginnen aan hun derde onderlinge WK-finale, na 1986 (3-2 voor Argentinië) en 1990 (1-0 voor Duitsland).

In de warming-up raakte Sami Khedira echter geblesseerd aan zijn kuit. Daardoor mocht Christoph Kramer alsnog zijn opwachting maken in het Duitse elftal.

Hij moest tegen Argentinië na iets meer dan een half uur alweer naar de kant. Door een harde botsing met de schouder van Ezequiel Garay moest hij zich duizelig laten vervangen door André Schürrle.

Balbezit

Hoewel Duitsland veel meer in balbezit was, was Argentinië in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Na een foute kopbal van Toni Kroos kreeg Gonzalo Higuaín in de 21e minuut een riante kans.

De spits van Napoli schoot alleen voor doelman Manuel Neuer hopeloos naast. Ook de zeer gedreven Messi was in de 40e minuut dicht bij de openingstreffer. Hij strandde na een fraaie solo net in het Duitse doelgebied. Met een harde kopbal van Benedikt Höwedes op de paal kreeg de ploeg van Löw op slag van rust de beste kans.

Pauze

Ook na de pauze bleef het spel van Argentinië dreigend. Messi, die niet helemaal fit oogde, schoot in de 47e minuut vanuit fraaie positie voorlangs. De Duitse ploeg speelde opnieuw rommelig, met weinig creativiteit en individuele klasse. Op basis van kracht en conditie dwong het team van Löw nog wel een slotoffensief af. Toni Kroos miste de beste kans. De bal ging naast.

Ook in de verlenging bleef het fysiek sterke Duitsland aandringen. Invaller Rodrigo Palacio dook niettemin in de 97e minuut alleen voor Neuer op. Zijn boogbal miste kracht en richting. In de slijtageslag was het uiteindelijk Götze die uit een pass van Schürrle de vierde wereldtitel veiligstelde: 1-0.

Voor Duitsland was het de eerste hoofdprijs sinds de Europese titel in 1996. Door de nederlaag kan de Argentijnse sterspeler Lionel Messi nog altijd niet pronken met de wereldbeker.