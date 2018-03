EU-asielbureau wil vrij verkeer voor vluchteling met status

Asielzoekers die een vluchtelingenstatus hebben verkregen zouden zich op den duur vrij moeten kunnen bewegen in de Europese Unie (EU). De beperkingen die deze groep nu kent – ten minste vijf jaar in de lidstaat blijven waar de asielstatus is verkregen – zijn op den duur niet houdbaar in een gebied waarin vrij verkeer voor personen geldt.

Dat zei de Nederlandse directeur Robert Visser van het European Asylum Support Office maandag in Brussel tegen elsevier.nl.

Vrij verkeer

Visser presenteerde maandag samen met eurocommissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) het jaarverslag van zijn bureau.

‘Er komt een moment dat je je moet afvragen of je met een systeem van open grenzen, waarin straks elk land volgens de regels asielverzoeken afhandelt, dan ook niet het voor iedereen geldende vrij verkeer moet gelden voor hen die de vluchtelingenstatus hebben. Dat vrij verkeer geldt voor iedereen in de Unie en zou ook voor hen moeten gelden. Die discussie komt er onvermijdelijk aan,’ zei Visser, die met zijn bureau vanuit Malta ondersteuning biedt aan landen waarvan het asielsysteem nog in de kinderschoenen staat.

Gemeenschappelijk asielbeleid

In 2015 moeten alle lidstaten de Europese standaarden in hun wetgeving hebben ingevoerd zodat er sprake is van een gemeenschappelijk asielbeleid.

Daarna is er volgens Visser geen reden meer om mensen met een asielstatus anders te behandelen dan andere inwoners van de EU.