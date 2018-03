EU-commissie neemt Nederlandse havenbedrijven onder de loep

De Europese Commissie begint een diepgaand onderzoek naar mogelijke ongeoorloofde belastingvoordelen voor Nederlandse havenbedrijven. Brussel gaat kijken of de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor havenbedrijven wel in lijn is met Europese regels.

Dat meldt Europees Commissaris van Mededinging, Joaquín Almunia, woensdag.

Marktspelers

De commissie wil kijken of de afspraken van het Rijk met de havens van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland, Groningen en Moerdijk geen verkapte vorm van staatssteun zijn.

De Europese Commissie is bang dat de (buitenlandse) concurrentie wel eens zou kunnen worden benadeeld als bedrijven in handen van de overheid, zoals havenbedrijven, belastingvrijstelling krijgen, denkt Brussel. ‘Eerlijke concurrentie is van cruciaal belang voor alle marktspelers,’ benadrukt Almunia.

Investeringen

Brussel kondigde woensdag tevens aan de belastingregelingen voor havens in België, Frankrijk en Duitsland onder de loep te nemen. De Europese Commissie beschouwt de havens van Antwerpen, Le Havre en Hamburg als directe concurrenten van Rotterdam, zei de Spaanse eurocommissaris.

Die landen krijgen nu de kans om hem ervan te verzekeren dat de havens geen ongeoorloofde overheidssteun krijgen. Daar is ook het Nederlandse ministerie van Financiën blij mee, maar een woordvoerder van staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) zegt wel verbaasd te zijn over het onderzoek naar de Nederlandse havenbedrijven.

Uitgangspunten

‘We hebben al eerder laten weten dat we de uitgangspunten van Brussel delen dat er sprake moet zijn van eerlijke concurrentie tussen tussen overheidsbedrijven en commerciële bedrijven.’ Het ministerie zegt te werken aan een wetsvoorstel dat daarvoor moet zorgen. ‘Dat wetsvoorstel verschijnt rond Prinsjesdag.’

Het Rotterdamse Havenbedrijf is bezorgd over het geplande onderzoek vanuit Brussel. Als de vennootbelasting wordt ingevoerd, verliezen wij 50 miljoen euro, zegt een woordvoerder. De investeringen in de Rotterdamse haven zouden hierdoor gevaar lopen.