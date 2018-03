Europese bank investeert voor het eerst in woningcorporaties

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat voor het eerst steun verlenen aan sociale huisvesting. De eerste woningcorporatie die kan rekenen op een lening of garantie van de EIB is het Amsterdamse Ymere.

Dat meldt weekblad Elsevier deze week. De in Luxemburg gevestigde EIB is eigendom van de lidstaten van de Europese Unie en is in 1958 opgericht. Intussen is de bank actief in meer dan zestig landen.

Verbreding

Bedrijven en overheden profiteren ervan. Nieuwe projecten in Nederland zijn onder meer de verbreding van de Gaasperdammerweg, de uitbreiding van het Academische Ziekenhuis Maastricht en windpark Gemini. Kredietverlening aan het mkb geschiedt in samenwerking met commerciële banken.

De EIB heeft sinds kort een eigen kantoor op de Amsterdamse Zuidas, bedoeld om de bank bekender te maken in Nederland en er meer geld weg te zetten. De bank hoopt zo een einde te maken aan de relatieve leenachterstand van Nederland.

Met Ymere begeeft de EIB zich voor het eerst in de sociale woningbouw. Het definitieve besluit over de medefinanciering van een grootscheepse renovatie bij de woningstichting moet in Luxemburg nog genomen worden. Dan wordt ook duidelijk om hoeveel geld het gaat.