Europese Commissie haalt 1,8 miljard euro op voor wederopbouw Balkan

Om de Balkanlanden Bosnië en Servië bij het herstel na de overstromingen in mei te ondersteunen, heeft de Europese Commissie bijna 2 miljard euro opgehaald. Op een donorconferentie legden 60 landen en 23 hulporganisaties het bedrag bij elkaar.

Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

Leed

Afgelopen mei werd de Balkan opnieuw door groot leed getroffen. Dit keer was niet etnische diversiteit maar natuurgeweld bron van ellende.

Honderdduizenden huizen raakten verwoest en grote delen van de publieke en private infrastructuur werden volledig ontregeld. De schade in Bosnië wordt geschat op 2 miljard, in Servië op 1,5 miljard euro.

Donorconferentie

Om de landen te hulp te schieten, organiseerden Frankrijk, Slovenië en de Europese Commissie een donorconferentie. Daar werd maar liefst 1,8 miljard euro opgehaald. Bosnië krijgt 809 miljoen, Servië 995 miljoen euro.

De landen moeten wel beloven dat ze de middelen inzetten voor een verbetering van de waterbeheersing, civiele nooddiensten, energiebeleid en investeringen in de private sector. Ook zullen de landen in de crisisbestrijding met elkaar moeten samenwerken. Dat is niet altijd even makkelijk gezien de recente geschiedenis in de Balkan.

Verzoening

De Nederlandse topdiplomaat Pieter Feith zei woensdag bij een bijeenkomst van het The Hague Institute voor Global Justice dat het thema ‘verzoening’ nog altijd een grote rol speelt op de Balkan.

Vijftien jaar na afloop van de Joegoslavische burgeroorlog lukt het velen nog niet om de eigen fouten toe te geven ten opzichte van de ander. Deze onderlinge spanningen staan, naast grondwettelijke en rechtsstatelijke factoren, een snelle toetreding van de Balkanlanden tot de Europese Unie in de weg.