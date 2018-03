Europese stoelendans duurt nog minimaal tot eind augustus

Bij de Europese stoelendans van woensdagavond heeft nog niemand een plekje kunnen vinden. Het lukte de regeringsleiders niet om ook maar één topfunctie aan iemand toe te wijzen.

‘Jammer, maar geen ramp,’ zei premier Mark Rutte donderdagochtend na afloop van het overleg over de verdeling van de topfuncties.

Geen resultaat

Het was de bedoeling dat de regeringsleiders in ieder geval de nieuwe president van de Europese Raad, nu nog Herman Van Rompuy, en een nieuwe buitenlandchef, nu nog Catherine Ashton, zouden aanwijzen.

Maar dit lukte niet. Toch is het volgens Rutte geen ‘verloren avond’ geweest. Er zijn namelijk wel ‘stappen gezet’. ‘Dat er onduidelijkheid was over het pakket was me al een paar dagen duidelijk,’ sprak de premier.

Optimisme

De Brusselse banencarrousel zal op 30 augustus zijn gevolg vinden. Rutte is optimistisch en verwacht dat dan alle banen verdeeld zullen worden.

De stoelendans in Brussel is een lastige omdat er onder meer rekening moet worden gehouden met de politieke kleur en land van herkomst van de kandidaten. Ook speelt de de man-vrouwverhouding een rol.

Kanshebbers

Nederlandse kanshebbers zijn minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) voor de post Economische en Monetaire Zaken en minister van Buitenlandse Handel Lilianne Ploumen (PvdA) voor de post Handel. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) wordt genoemd als opvolger van Ashton.

Maar eigenlijk is er nog maar één zekerheid. De Luxemburger Jean-Claude Juncker gaat de Europese Commissie leiden.