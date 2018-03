Europese stoelendans: wat voor post krijgt Nederland?

Europese regeringsleiders zijn in Brussel begonnen met het overleg over de topfuncties voor de Europese Unie (EU). Nederland mikt daarvoor op een zware economische positie.

Premier Mark Rutte (VVD) zei dat woensdag voorafgaand aan het overleg. Het is de eerste keer dat de premier wat zegt over de gewenste EU-functie van Nederland.

Vertrek

‘We hebben een bijzondere interesse voor een positie in die hoek,’ zegt Rutte. Hij voegde daar wel aan toe dat hij niets uitsluit. Wie zo’n economische positie zou moeten vullen, wil Rutte niet zeggen.

Zware economische posities zijn bijvoorbeeld die van Europees Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken of Handel. Eerder werd gespeculeerd over een vertrek van minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) naar Brussel, maar Dijsselbloem zegt zelf dat hij in Den Haag wil blijven

Een andere naam die wordt genoemd is die van minister Lilianne Ploumen (PvdA, Handel). Als vrouw zou zij veel kans maken, omdat Juncker op zoek is naar meer vrouwen voor de Commissie.

Frankrijk

Of het Nederland lukt om zo’n positie binnen te slepen, is nog onzeker. De Franse president François Hollande heeft gezegd dat zijn land ‘een belangrijke stem wil hebben in het bepalen van de toekomst van de economie van Europa’.

De EU-leiders zijn woensdag bijeen om kandidaten te vinden voor de post van EU-buitenlandchef, momenteel Catherine Ashton, en voorzitter van de Europese Raad, nu Herman Van Rompuy. Mogelijk praten de regeringsleiders ook over functies binnen de Europese Commissie.

Besluit

Jean-Claude Juncker, die vanaf 1 november de voorzitter van de Commissie is, schuift daarom aan bij het diner. Het is nog maar de vraag of er woensdag al een besluit valt. ‘Het kan zelfs zijn dat we helemaal niet tot besluiten komen,’ zegt Rutte.

Volgens Rutte is het een ‘ingewikkeld proces’. ‘Ik vind het nooit een ramp als dat niet in een keer gebeurt, dit soort besluiten.’