FIFA schorst Nigeria vanwege grote overheidsbemoeienis

FIFA heeft woensdag per direct de voetbalbond van Nigeria geschorst vanwege verregaande bemoeienissen van de regering met het voetbal. De schorsing betekent dat Nigeria voorlopig geen officiële wedstrijden mag spelen.

Voor Nigeriaanse clubs zijn internationale wedstrijden voorlopig verboden, omdat het land zich niet aan de regels heeft gehouden.

Zelfstandig

Nigeria haalde tijdens het WK Brazilië de achtste finale en werd uitgeschakeld door Frankrijk. Na de uitschakeling werden onder meer op last van de overheid voetbalofficials geschorst.

Na thuiskomst van de Nigeriaanse selectie werd voorzitter van de voetbalbond Aminu Maigari gearresteerd op last van het ministerie van Sport. Zodra de Nigeriaanse voetbalbond weer onafhankelijk en zelfstandig kan functioneren, heft de wereldvoetbalbond de schorsing op.

Speciale Editie Ons Brazilië

In de zeventiende eeuw bezat Nederland korte tijd delen van het immense Brazilië, later waagden Nederlandse boeren de oversteek en tegenwoordig zijn er Nederlandse ondernemers die kansen wagen in booming Brasil. Deze Speciale Editie gaat over de Nederlandse sporen in het land van carnaval en caipirinha. Bestel nu >

Resultaten

Nigeria heeft vaker sterk ingegrepen na teleurstellende resultaten op een wereldtoernooi. President Goodluck Jonathan wilde vier jaar geleden het nationale team zelf twee jaar schorsen, vanwege het teleurstellende verloop van het WK in Zuid-Afrika.

Dat ging uiteindelijk, na ingrijpen van de FIFA, niet door.