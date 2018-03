Het WK zit erop: dit is wat u moet weten bij de koffieautomaat

Terwijl Duitsland de vierde wereldtitel viert, breken in Argentinië rellen uit. Als troostprijs wordt de teleurstellende Lionel Messi uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Duitsland is zondagavond voor de vierde keer in de geschiedenis wereldkampioen geworden, dat wist u waarschijnlijk al. Invaller Mario Götze schoot zijn thuisland in de verlenging naar de felbegeerde titel. Kijk, en luister, hier hoe hij dat deed.

Groot feest

Het feest werd zoals het hoort groots gevierd in Duitsland. De redactie van de krant Bild deelt mee in de feestvreugde.

Door de treffer van de 22-jarige aanvaller is Die Mannschaft erin geslaagd om vanaf de Tweede Wereldoorlog iedere generatie een WK-titel te geven.

De Duitsers zegevierden in 1954, 1974, 1990 en dus in 2014. Dat is een bittere statistiek voor Oranje dat nooit won, maar dit toernooi hoe dan ook met een mooie derde plek afsloot.

With all respect to #Messi, but to elect him best player of #WorldCup2014 is a huge affront to so many better players, F**ck You #FIFA — Cosmic Gate (@cosmicgate) July 14, 2014

Messi

Ook individueel viel het Nederlands elftal nagenoeg buiten de prijzen. De teleurstellende Lionel Messi, die dit WK een ongeïnspireerde indruk maakte en vaak onzichtbaar was, kreeg als troost de Gouden Bal voor de beste speler van dit WK.

Thomas Müller, die vaker scoorde en meer assists gaf dan Messi, kreeg de zilveren bal. Arjen Robben moest het doen met de bronzen bal.

Germany coach Joachim Low says his side will continue to get stronger #WorldCup @DFB_Team_EN – http://t.co/aSBPln2zAC pic.twitter.com/1BFL8curGg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2014

Talent

De Nederlandse talenten werden door de FIFA, en door Adidas die de prijzen sponsort, niet erkend. De Fransman Paul Pogba werd gekozen tot grootste talent van het toernooi.

James Rodriguez werd met zes doelpunten topscorer van het toernooi. Dat is een knappe prestatie omdat Colombia al in de kwartfinale werd uitgeschakeld.

Rellen

In Argentinië werd het verlies niet door iedereen even goed gedragen. In Buenos Aires gingen relschoppers op de vuist met de oproerpolitie. Er vielen twintig gewonden en de politie arresteerde een dertigtal personen.

In Brazilië bleef alles, voor zover bekend, heel rustig. Bondscoach Felipe Scolari nam zijn verantwoordelijkheid voor het teleurstellende spel van zijn team en stapte op. Ook aanvaller Fred zien we waarschijnlijk niet meer terug in het gele tenue van Brazilië.

Goals

Voor de voetballiefhebber was deze WK-eindronde met de vele spannende ontknopingen een waar feest. Er werd ook flink op los gescoord.

Met in totaal 171 doelpunten, 2,67 per wedstrijd, gaat het WK in Brazilië, samen met het WK van 1998, de boeken in als meest doelpuntrijk wereldkampioenschap ooit. De wedstrijden werden stuk voor stuk door miljoenen Nederlanders bekeken. Zeker zes miljoen Nederlanders gingen zondag zitten voor de WK-finale. Dat zijn er maar 1,5 miljoen minder dan vier jaar geleden. En toen stond Oranje in de finale.

