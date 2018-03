‘Rutte was in beeld als opvolger Van Rompuy, maar bedankte’

Premier Mark Rutte (VVD) is wel degelijke benaderd om voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad op te volgen. Rutte zou de Europese topfunctie zelf hebben geweigerd.

Dat zeggen ingewijden vrijdag in De Telegraaf. Vooral de Duitse bondskanselier Angela Merkel zou Rutte graag op een hoge post zien.

Premier Mark Rutte is naar eigen zeggen niet door de Duitse bondskanselier Angela Merkel gevraagd om de nieuwe voorzitter van de Europese Raad te worden. Hij is ook ‘niet in de markt’ voor die functie.

Succes

Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zei vorige week dat geruchten over Rutte als voorzitter van de Europese Raad ‘onzin’ waren, maar het blijkt toch waar te zijn. ‘Merkel had het in haar hoofd zitten,’ zegt een bron in kabinetskringen.

Rutte zou hebben geweigerd omdat hij het kabinet niet in de steek wil laten. ‘Hij wil van zijn tweede kabinet een succes maken. Als hij nu zou overstappen, zou dat kabinet waarschijnlijk vallen.’

Verzet

Ook zou de functie in Brussel Rutte niet liggen. De voorzitter van de Europese Raad is meer een soort secretaris, die het vergaderwerk voorbereidt voor grote landen, schrijft de krant.

De kandidatuur van Rutte zou ook tot verzet kunnen leiden bij Zuid-Europese lidstaten, omdat Nederland heeft aangedrongen op harde begrotingsregels. Woensdag komen Europese regeringsleiders bijeen tijdens een speciale top. Ze praten onder meer over enkele topfuncties.