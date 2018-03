Schulz weer voorzitter EU-parlement na uitruil met Volkspartij

Dinsdag stemde de meerderheid van het Europees Parlement in met de herbenoeming van de Duitse sociaal-democraat Martin Schulz als voorzitter van het Europees Parlement. De komende 2,5 jaar zal de Duitser het parlement voorzitten.

Al bij de eerste stemronde had de Duitser de benodigde meerderheid van de parlementariërs achter zich. Hij kreeg 409 stemmen, terwijl hij er maar 307 nodig had. Het betrof een geheime stemming.

Geen verrassing

De keuze voor Schulz komt niet als een verrassing. Er was voorafgaand al een akkoord gesloten tussen zijn fractie en de christen-democraten, de grootste fractie in het parlement.

Die twee politieke groepen hebben samen een meerderheid in het EU-parlement. Na 2,5 jaar wordt Schulz opgevolgd door een christendemocraat. Ook dat is vooraf besloten tussen de twee grootste partijen in Brussel.

Hamer

Schulz was al voorzitter van het Europees Parlement, maar legde twee weken geleden zijn functie tijdelijk neer, omdat hij was verkozen tot fractievoorzitter van de sociaal-democratische fractie in het parlement in Brussel. De voorzittershamer werd tijdelijk overgenomen door de Italiaan Gianni Pittella, die eveneens behoort tot de linkse fractie.

De Duitse politicus was ook een van de kanshebbers (een zogenoemde ‘Spitzenkandidaat‘) voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.

Hij was naar voren geschoven door de sociaal-democraten. Maar aangezien de linkse partij niet de grootste fractie is geworden in het EU-parlement moest Schulz toezien hoe – uiteindelijk – Jean-Claude Juncker er met de buit vandoor ging.

