Verdachte topman FIFA-partner op de vlucht geslagen

Ray Whelan, directeur van FIFA-partner Match Hospitality, is Rio de Janeiro ontvlucht om zijn arrestatie te ontlopen. De politie wilde hem donderdag aanhouden, maar hij was niet in zijn hotel.

Whelan is daarmee officieel voortvluchtig, zegt politiechef Fabio Barucke. Hij wordt verdacht van de illegale handel in VIP-kaarten voor WK-wedstrijden.

Handel

Match Hospitality heeft sinds het WK in Zuid-Afrika de exclusieve rechten op de verkoop van VIP-arrangementen voor wedstrijden van het WK.

De groep waarvan Whelan deel uitmaakt, zou tientallen miljoenen euro’s hebben verdiend met de handel in exclusieve kaarten. Naast Whelan worden nog elf andere Britten verdacht.

Verhoor

De 64-jarige Whelan werd maandag al opgepakt, maar hij werd vrijgelaten na een verhoor. Whelan mocht het land niet verlaten, omdat hij beschikbaar moest blijven voor verder onderzoek.

Whelan ontkent in een verklaring dat hij iets fout heeft gedaan en zegt dat hij bereid is om mee te werken aan het onderzoek. Blijkbaar wilde hij zijn arrestatie echter niet afwachten. Op bewakingsbeelden is te zien dat Whelan het hotel verlaat via een dienstuitgang.