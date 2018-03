Volgende favoriet uit de tour: Contador breekt scheenbeen

De Spanjaard Alberto Contador heeft vandaag tijdens de tiende etappe van de Tour de France bij een valpartij zijn scheenbeen gebroken. Hij fietste nog een aantal kilometer succesvol door, maar besloot daarna toch te stoppen.

De 31-jarige Contador, onderdeel van de ploeg Tinkoff-Saxo, kwam tijdens een afdaling hard ten val, waarna hij aan zijn rechterknie moest worden behandeld. Na die behandeling fietste hij door om te proberen zijn achterstand op het peloton in te halen.

Uiteindelijk moest hij toch het voorbeeld volgen van de Britse titelverdediger Chris Froome, die vorige week, in de vijfde etappe, ook afstapte na verschillende valpartijen.

Favoriet

Het gehavende been van de Spanjaard ging direct onder de scan om de schade vast te stellen. De uitkomst was niet mals: de wielrenner brak zijn scheenbeen. Ploegleider Philippe Mauduit had grote plannen met Contador in de Ronde van Frankrijk en is zwaar teleurgesteld: ‘In een fractie van een seconde is alles uit elkaar gevallen.’

Favoriet Contador stond negende in het algemeen klassement, voordat hij vandaag van zijn fiets moest stappen. In 2007 en 2009 won hij de Tour de France; zijn zege in 2010 werd hem door een positieve dopinguitslag afgenomen.

Toch kan hij zichzelf troosten met de winst van de Ronde van Baskenland en de Tirreno-Adriatico dit jaar.