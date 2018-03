Wie maakte mooiste WK-doelpunt? Nee, het is niet Van Persie

Op het WK in Brazilië zijn een aantal prachtige doelpunten gemaakt. Belangrijk vraag: wie maakte de mooiste? Velen zullen denken aan de duikkopbal van Robin van Persie, maar dit doelpunt kreeg niet de meeste stemmen.

Het mooiste doelpunt was van de Colombiaan James Rodriguez, vinden stemmers op de FIFA-website.

Het schot van Rodriguez, waarbij hij de bal vanuit de draai in een keer op de slof nam en via de onderkant van de lat achter de Uruguyaanse keeper Fernando Muslera zag belanden, kreeg de meeste stemmen.

Doelpunt

Rodriguez maakte het doelpunt in de 28ste minuut van de kwartfinale. Meer dan vier miljoen bezoekers van de website vonden dit het mooiste doelpunt van het WK. Van Persie hoeft niet te treuren, de duikkopbal van de spits tegen Spanje is goed voor een tweede plaats.

Rodriguez is de derde Zuid-Amerikaan op rij die het mooiste doelpunt maakte tijdens het wereldkampioenschap. In 2006 was het de Argentijn Maxi Rodriguez en in 2010 maakte Diego Forlan voor Uruguay een prachtig doelpunt.

