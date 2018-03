Brussel komt Europese tuinbouw tegemoet met 125 miljoen

De Europese Commissie trekt 125 miljoen euro voor boeren die getroffen worden door de Russische boycot van hun groenten- en fruitteelt. De financiële hulp is per direct en in ieder geval tot eind november beschikbaar.

Europees landbouwcommissaris Dacian Ciolos hoopt dat Europese boeren zo tegen betaling hun oogst willen doordraaien. Ook kunnen boeren ervoor kiezen producten gratis uit te delen of al voor deze rijp zijn van het veld te halen.

Dalen

Alle opties moeten ervoor zorgen dat er minder groente en fruit op de markt komt. Daarmee kan worden voorkomen dat de prijzen, na het wegvallen van de Russische vraag, ver dalen.

De steun geldt voor Europese producenten van paprika’s, tomaten, komkommers, witte kool, bloemkool, wortels, champignons, augurken, appels, peren, kiwi’s, druiven en rood fruit, zoals aardbeien.

Weblog

400 miljoen

Hoe het geld over de lidstaten en producenten wordt verdeeld, ligt open. Via brancheorganisaties kunnen bedrijven zelf steun aanvragen.

Op 5 september bekijken de Europese ministers van landbouw of er aanvullende maatregelen nodig zijn. In totaal heeft de Commissie een potje van 400 miljoen euro om plotselinge marktverstoringen op te vangen.

Werktijdverkorting

Eerder schatte Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland dat Europa zo’n 1 miljard euro zou moeten uittrekken om het verlies op te vangen.

Het kabinet kondigde vorige week al aan getroffen boeren en tuinders niet in de steek te laten. Onder meer een tijdelijk toegestane werktijdverkorting zou de kosten voor de getroffen bedrijven moeten drukken.