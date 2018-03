CDA wil niets te maken hebben met kleindochter Benito Mussolini

De vijf CDA’ers in het Europees Parlement hebben afstand genomen van hun fractiegenoot Alessandra Mussolini, kleindochter van de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini (1883-1945).

Het CDA blijkt in juli geprotesteerd te hebben tegen de toetreding van Mussolini tot de fractie van de Europese Volkspartij (EVP), schrijft weekblad Elsevier deze week.

Denkbeelden

‘We hebben niets met mevrouw Mussolini. We herkennen ons niet in haar denkbeelden en waar ze voor stond. Het CDA heeft aantekening laten maken van onze bezwaren tegen haar komst. We zullen haar in de gaten moeten houden,’ aldus de verklaring die de CDA’ers onder leiding van delegatieleider Esther de Lange opstelden.

Mussolini, die eerst actrice was maar al sinds 1992 in de politiek zit, werd in mei in het Europees Parlement gekozen op de lijst van Forza Italia, de partij van oud-premier Silvio Berlusconi.

Behalve de Nederlanders hebben ook Duitsers, Denen en Vlamingen in de fractie van de christendemocraten problemen met het lidmaatschap van de Italiaanse politica van hun fractie.

