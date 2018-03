Depay voorkomt gezichtsverlies PSV tegen Oostenrijkse laagvlieger

Amper 10 minuten had Memphis Depay donderdag nodig om PSV naar de laatste voorronde van de Europa League te leiden. De 20-jarige international voorkwam als invaller in de return tegen SKN Sankt Pölten gezichtsverlies voor de Eindhovense club, met een doelpunt en assist: 2-3

Het is voor trainer Phillip Cocu te hopen dat Depay deze maand uit handen van de Europese topclubs blijft, want zonder de creatieve aanvaller kon PSV in de twee duels met de Oostenrijkse tweededivisionst geen indruk maken.

Geen creativiteit

Net als vorige week in Eindhoven (1-0) wist PSV het grote kwaliteitsverschil met Sankt Pölten amper tot uitdrukking te brengen. Cocu dacht in eerste instantie zijn teruggekeerde WK-gangers Depay, Georginio Wijnaldum en Santiago Arias niet nodig te hebben.

PSV stelde de plek in de play-offs echter pas veilig nadat Depay, die op het WK grote indruk maakte, in de tweede helft was ingevallen.

Zelfde 11

Cocu koos in eerste instantie voor dezelfde 11 spelers die vorige week een bijzonder moeizame zege boekten. De trainer heeft ook weinig te kiezen, omdat versterkingen vooralsnog uitblijven.

Met spits Luuk de Jong kon Cocu deze zomer pas één aanwinst verwelkomen. Pogingen de Belgische middenvelder Steven Defour over te nemen van FC Porto zijn vooralsnog op niets uitgelopen, net zoals het onzeker is of verdediger Karim Rekik nog een jaar kan worden gehuurd van Manchester City.

Counter

PSV nam in het knusse stadion van Sankt Pölten na bijna een half uur de leiding uit een vlotte counter, ingeleid door een onderschepping van Adam Maher. Via Marcel Ritzmaier kwam de bal bij Jürgen Locadia, die via het lichaam van een Oostenrijkse verdediger hard raak schoot: 0-1.

De bezoekers verzuimden daarna door te drukken en leken zichzelf zodoende in de problemen te brengen toen Sankt Pölten in de 56e minuut langszij kwam. De Spaanse spits Daniel Segovia schoot de bal vanaf 30 meter langs doelman Jeroen Zoet, die uitgleed en daardoor te laat was om in te grijpen.

Depay

Dat was voor Cocu het sein om Depay in te brengen. Binnen 10 minuten had de gewilde aanvaller de wedstrijd naar zijn hand gezet. Depay frommelde de bal eerst in het doel na voorbereidend werk van Maher en Locadia, vervolgens leverde hij met een mislukte omhaal onbedoeld de assist voor de 1-3 van De Jong.

In de laatste minuut deed de thuisclub nog iets terug via Konstantin Kerschbaumer, die aantoonde dat PSV zeker achterin nog heel wankel is. (ANP)