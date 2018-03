IJslander verpest debuut Louis van Gaal bij Manchester United

Voormalig bondscoach Louis van Gaal is zijn competitiedebuut voor Manchester United begonnen met een thuisnederlaag tegen Swansea. IJslander Gylfi Sigurðsson schoot de winnende treffer binnen (1-2).

Na een formidabele voorbereiding met overwinningen op onder meer Real Madrid, Inter Milaan en Valencia, is Louis van Gaal de competitie met Manchester United een stuk minder rooskleurig begonnen.

Jongelingen

Vanwege blessureleed in zijn selectie liet Van Gaal de jongelingen Tyler Blackett and Jesse Lingard debuteren in de Premier League.

Maar na amper twintig minuten zat het debuut voor Lingard er alweer op. De jonge Brit kon niet verder na een harde tackle en werd vervangen door een andere jongeling: Adnan Januzaj.

Swansea

Swansea bleef eenvoudig overeind op Old Trafford en kwam na een half uur zelfs op voorsprong. Er is op dat moment weinig af te dingen op die stand. De onervaren verdediging had de handen vol aan de aanvallers van Swansea.

Toch komt de thuisploeg in de tweede helft op gelijke hoogte dankzij een halve omhaal van Wayne Rooney. Maar waar de fans verwachtten dat de thuisploeg op jacht zou gaan naar de tweede treffer, kregen ze al snel een nieuwe domper te verwerken. Een kwartier voor tijd schiet Gylfi Sigurðsson de tweede treffer binnen.

Slotoffensief

Het team van Van Gaal probeerde de laatste tien minuten wanhopig een doorbraak te forceren, maar dit bleek tevergeefs.

Voor de fans van Manchester United is er voorlopig geen reden voor paniek. Ook de succesjaren bij AZ en Bayern München begon Van Gaal de eerste wedstrijden met nederlagen.