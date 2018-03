Leider Britse eurosceptici druipt af? Farage wil zetel in eigen land

De eurokritische Nigel Farage, voorzitter van de UK Independence Party en lid van het Europees Parlement, wil een zetel winnen in het Britse parlement. Bij de landelijke verkiezingen van 2015 wil hij meedingen om een zetel in South Thanet, in het zuidelijke graafschap Kent.

Farage bevestigde dit na weken van geruchten zelf in zijn column in de Britse krant The Independent. ‘Ik ga er een gooi naar doen, maar er zijn nog andere kandidaten,’ schrijft de partijleider.

Opgeven

De in Kent geboren Farage zit sinds 1999 in het Europees Parlement namens de zuidoostelijke streek. Hij is sinds 2006, met een korte pauze in 2009, de leider van de UK Independence Party (UKIP), die al jaren pleit voor een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

In het Europees Parlement is Farage tevens voorzitter van de eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie. Zijn zetel in het Europees Parlement zou hij, als hij verkozen wordt in zijn thuisland, moeten opgeven omdat een dubbelmandaat niet is toegestaan.

Eerder

Bij de nationale verkiezingen in 2005 probeerde hij al eerder South Thanet in het Britse parlement te vertegenwoordigen, maar kreeg toen slechts 5 procent van de stemmen, waarmee hij op de vierde plaats eindigde.

Desondanks denkt Farage nu een goede kans te maken. ‘Natuurlijk denk ik dat ik een goede kans heb om te winnen. Ik heb al eerder om de zetel gestreden, ik kom uit Kent en vertegenwoordig het gebied […] in het Europees Parlement. Maar met UKIP-leden weet je het maar nooit’, houdt de partijleider een slag om de arm.

PVV

De UKIP moet de lijst van kandidaten voor de zetel nog bekendmaken, maar Britse media en inwoners van South Thanet zijn ervan overtuigd dat de naam van Farage er op zal staan. In mei won de partij nog overtuigend de Europese Parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië door 24 van de 73 Britse zetels binnen te slepen.

Hoewel de partij qua eurosceptis raakvlakken heeft met de PVV, wenst Farage niet met zijn Nederlandse ‘tegenhanger’ Geert Wilders vergeleken te worden. De PVV probeerde de UKIP ervan te overtuigen samen een anti-Europese fractie vormen, maar Farage was hier niet van gediend: ‘Wij zijn geen anti-islam partij,’ zei hij destijds onder meer.