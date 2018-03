Luis Suárez blijft geschorst, maar mag wel weer trainen

De schorsing van spits Luis Suárez blijft gehandhaafd, maar de Uruguayaan mag wel weer gaan trainen met zijn nieuwe club. Suárez mag tot 26 oktober nog geen wedstrijden spelen.

Het Internationaal sporttribunaal CAS brengt verandering in de straf die de FIFA eerder oplegde. Suárez mag deelnemen aan de trainingen van zijn club, FC Barcelona.

Incident

De 27-jarige Suárez heeft de schorsing te danken aan een incident tijdens het WK in Brazilië. Hij beet toen de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini. Het incident werd gemist door de scheidsrechter, maar was op camerabeelden duidelijk te zien.

De FIFA schorste Suárez dan ook voor negen interlands, en vier maanden voor andere voetbalactiviteiten. Ook moest hij een boete betalen van 80.000 euro.

Suárez was het niet eens met de straf en ging in beroep bij de FIFA, die de straf handhaafde. Het CAS is wat milder dan de Wereldvoetbalbond.

Debuut

Ondanks zijn schorsing betaalde Barcelona ruim 80 miljoen euro voor de oud-Ajacied. Het voetbalseizoen in Spanje begint op 24 augustus, wat betekent dat Suárez acht wedstrijden moet missen voor hij zijn debuut zal maken voor de Catalanen.

Het was ook niet de eerste keer dat Suárez een tegenstander beet op het veld. In zijn tijd bij Ajax beet hij PSV-middenvelder Otman Bakkal en later Chelsea-verdediger Branislav Ivanovic. De straf voor Suárez is de hoogste straf die de FIFA ooit heeft gegeven.