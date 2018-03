Russische boycot: verbod op bijna alle voedsel uit EU

Rusland heeft donderdag bekendgemaakt welke producten uit Europa, Amerika, Canada, Australië en Noorwegen het land zal boycotten en dat is een aardige lijst. Uit de Europese Unie (EU) weert Rusland vrijwel alle voedsel.

De Russische premier Dmitri Medvedev publiceerde donderdag een lijst met producten die Rusland niet meer in komen. De maatregel gaat zeker een jaar duren.

Luchtruim

Rusland verbiedt de invoer van fruit, groeten, vlees, vis, melk en zuivelproducten uit de 28 lidstaten van de EU. Dezelfde maatregel geldt ook voor de Verenigde Staten, Australië, Noorwegen en Canada.

De maatregel wordt in de toekomst mogelijk nog uitgebreid. Rusland overweegt het luchtruim te sluiten voor vluchten naar Azië van Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Hierover moet de Russische regering nog een besluit nemen.

Met de boycot van producten reageert Rusland op de sancties die zijn getroffen tegen het land. Medvedev laat weten dat het geen eenvoudige beslissing was voor Rusland. ‘Er is niets goeds aan sancties en het was geen makkelijk besluit om te nemen. Maar we moeten iets doen.’

Export

Vorig jaar exporteerde de Unie voor bijna 12 miljard euro aan landbouwproducten naar Rusland. Dat is iets minder dan 10 procent van de totale Europese uitvoer van dergelijke producten, die vorig jaar bijna 120 miljard euro bedroeg.

De export van producten naar Rusland is de afgelopen jaren hard gegroeid. In 2009 ging het om nog geen 7 miljard euro.