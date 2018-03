Ineke Dezentjé gaat Jean-Claude Juncker scherp houden

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is benoemd tot voorzitter van CEEMET, de Europese koepelorganisatie van werkgevers in de technologische en metaal industrie. Ze kondigt aan de Europese Commissie flink in de gaten te gaan houden.

Innovatie moet prioriteit worden en op een vrouwenquotum zitten de bedrijven niet te wachten. Op een energiemarkt weer wel, zei Dezentjé vanochtend in haar aanvaardingsspeech in Helsinki.

Verdienkracht

Het voormalig VVD-Kamerlid begon drie jaar geleden bij de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Ze hoopt de verdienkracht van de industrie te vergroten en gaat dat nu ook op Europees niveau nastreven.

Discussion on the european industrial renaissance with European colleagues. #helsinki Ceemet Everyone out of comfortzone! — InekeDezentjéHamming (@InekeDezentje) September 26, 2014

‘Krachtig Europees industriebeleid is essentieel voor het behoud van onze welvaart. Europa moet zorgen voor minder en vooral betere regels voor de industrie. Europa moet een bijdrage leveren aan een dynamische arbeidsmarkt met goed opgeleide werknemers. Europa moet de dialoog tussen politiek en industrie versterken. We weten dat het werkprogramma van de nieuwe Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ambitieus is. Het kan mij niet ambitieus genoeg zijn. U kunt er op rekenen dat wij Juncker en de andere commissarissen scherp zullen houden,’ zei Dezentjé.