Dwarse SPD bedreigt nucleaire veiligheid EU

Kernwapens zijn in Duitsland een gevoelig thema. Nu de Amerikaanse president Donald Trump een onzekere Atlantische koers vaart, zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zijn kernwapens moderniseert en ook China zich roert, zal de nieuwe Duitse regering toch echt moeten nadenken over Europese nucleaire afschrikking.

Als niet zo veel nucleaire fysici Duitsland waren ontvlucht, was Adolf Hitler misschien in staat geweest een kernwapen te ontwikkelen. Mede dankzij die gevluchte Duitse wetenschappers slaagden de Amerikanen daar wel in.