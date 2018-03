Deze ‘herrezen Veluwenaar’ droeg bij aan Reformatie

Een vaderlandse bijdrage aan de Reformatie kwam van Anastasius Veluanus (1520-1570), een pastoor die papen ging haten.

De naam van kerkhervormer Johannes Calvijn is zo sterk verbonden met de vaderlandse geschiedenis dat een aanzienlijk aantal Nederlanders in de veronderstelling leeft dat het om een landgenoot gaat. Maar het calvinisme is een importproduct, van Zwitserse makelij.