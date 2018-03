Alternatieve ‘melk’ leidt tot regelrecht gevaarlijke onzin

Er zijn zo veel voedselhypes dat het nauwelijks valt bij te houden. Zeker voedings­waren met een gezondheidsclaim volgen elkaar razendsnel op. En vaak hebben ze zo weinig om het lijf dat het de moeite niet waard is om er al te veel aandacht aan te besteden. Gisteren was het quinoa, vandaag rauwe chocolade en morgen schakelen we weer over naar iets nieuws.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen