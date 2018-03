Talent: trompettist Mechthild Drop (22)

Geboren in Wageningen, woonachtig in Nagele. Ze is dit jaar met een 9,5 afgestudeerd op het ArtEZ Conservatorium. Won in mei de Nederlandse finale van het Euroconcours Trompet. In september zal ze Nederland vertegenwoordigen tijdens de Europese finale in Montreux.

